На Донетчине задержали двух полицейских, которые с взятки вернули потерпевшему тысячу гривен

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске, задержали двух оперуполномоченных отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, в апреле 2020 года правоохранители требовали от гражданина 20 тыс. грн за непривлечение его к ответственности за совершение кражи, в рамках производства, в котором правоохранители осуществляли оперативное сопровождение, а их коллеги-следователи проводили досудебное расследование. 5 мая 2020 года, получив от гражданина неправомерную выгоду, работники полиции вернули ему 1000 грн, объяснив, что "для решения вопроса" им будет достаточно 19 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Следователи ГБР задержали правоохранителей в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.