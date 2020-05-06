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«Забивают» баллоны и готовят снаряжение: В Донецке показали клуб дайверов (Фото)

06.05.20 13:12
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег побывал в клубе дайверов в неподконтрольном Донецке.

Клуб дайверов Aquaschool находится на ул. Куприна, горловчанину он понравился. «У нас в Горловке победнее, и глубоко никто не ныряет», – рассказал он.

Дайверы хранят снаряжение в помещении клуба, готовятся к погружениям, «забивают» (заполняют) баллоны кислородной смесью. Участники выезжают на различные водоемы.

На страничке клуба в соцсети указано, что также работают инструкторы, которые обучают желающих подводному плаванию на курсах. Кроме того, предлагаются пробные погружения, организация летних дайв-лагерей, дайв-сафари и туров.

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