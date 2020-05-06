Ищут таланты: В регионах сформируют кадровой резерв молодежи для центральной власти

В областях будут формировать списки талантливой молодежи для включения в кадровый резерв центральных органов власти. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время селекторного совещания с главами областных государственных администраций, передает пресс-служба ОПУ.

Андрей Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью, которые будут заниматься формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из регионов для работы на государство.

«Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, готового посвятить себя работе на государство, не так просто», – отметил глава ОПУ.

По его словам, в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодежи из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти. В то же время много молодых талантов остается на периферии. Поэтому крайне необходимо привлекать их к процессам развития государства.

Присутствующий на совещании министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что поиск кадрового резерва начался 2 месяца назад. После этого руководство областей предоставило список из 300 потенциальных кандидатов. Но среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям.

«Мы в последние 2 месяца действительно были сосредоточены на работе по противодействию коронавирусу. Сейчас мы должны еще раз активизироваться и добавить новые списки», – отметил министр.