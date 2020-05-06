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«Такое развлечение»: В «ЛНР» неизвестные поджигают автомобили (Фото)

06.05.20 15:59
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске неизвестные поджигают машины. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, одну из машин, припаркованную в Каменнобродском районе, возле магазина «Петропавловский», пытались угнать, потом бросили посреди дороги и подожгли.

Еще один легковой автомобиль подожгли на обочине дороги, в районе моста в этом же районе.

Пользователи соцсетей выдвигают различные предположения, многие сходятся в том, что у «малолеток Луганска появилось такое развлечение».

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