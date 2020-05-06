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Произошло возгорание авто: В «ДНР» сообщили подробности утреннего инцидента

06.05.20 15:37
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ДНР» сегодня, 6 мая, возле здания «райотдела» в Ворошиловском районе Донецка загорелся автомобиль. Об этом заявил «глава администрации» района Владислав Латынцев, передают местные интернет-ресурсы.

«Возгорание автомобиля произошло около Ворошиловского райотдела по ул. Любавина, 4. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС», – сообщил Владислав Латынцев.

«В пресс-службе МВД ДНР уточнили, что на данный момент на месте происшествия работает следственная группа, причина возгорания устанавливается. Данные о пострадавших отсутствуют. В МЧС инцидент не комментируют», – также заявляют в «ДНР».

Напомним, ранее о взрыве авто возле «РОВД» сообщали местные жители в соцсетях.

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