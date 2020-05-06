Не от хорошей жизни: В Донецке показали, как в очередях соблюдают дистанцию (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке собираются большие очереди, в которых люди стоят очень близко друг к другу, не придерживаясь дистанции. Об этом сегодня, 6 мая, сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, очереди собираются во время завоза товара в магазин «сэконд-хэнда». «Новый завоз в "сэконде" на "Ветке"... Вы только посмотрите, какая дистанция… Коронавирус не пройдет», – пишут в местном паблике.

Жители Донецка отмечают, что их больше пугает не факт очереди, а то, что люди стоят за подержанной одеждой. «Не от хорошей жизни народ там шмот покупает... Больше всего пугает, что очередь в "сэконд"… Трудные ситуации у всех бывают, но чтобы постоянно так жить, это атас... А сейчас не знают, за что хвататься, чтобы семьи прокормить», – комментируют пользователи соцсетей.

Дончане отмечают, что очереди – и в иных местах. «На рынок "Соловки" сходи, посмотри на дистанцию… Совок привил нам очереди, в которых люди толпятся и готовы на головы залезть друг другу. Дистанцию держать нужно, независимо от вируса… Это вы еще в паспортном не стояли», – пишут люди.

Очереди – и в «ГАИ». Автор фото отмечает, что он – 32-й в очереди на сегодня.