Волонтеры «Пролиски» доставили питьевую воду в прифронтовые Шумы

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Торецк» привезли жителям пос. Шумы питьевую воду в канистрах, которые были предоставлены Агенством ООН по делам беженцев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной миссии «Пролиска».

Сообщается, что на горячую линию гуманитарного центра «Пролиска – Торецк», работающего при поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, обратились жители поселка с ограниченным доступом Шумы с просьбой помочь.

«В прифронтовом населенном пункте отсутствует централизованное водоснабжение, колодцев и скважин нет. Местные жители рассказали, что они собирают дождевую воду, отстаивают и потом готовят еду или кипятят, чтобы пить», – рассказали в Миссии.

Там также отметили, что до начала конфликта в Шумах проживали около 170 человек, в том числе около 10 школьников. Из-за постоянных обстрелов разрушены 48 домов из 50-ти. Местные жители, большинство из которых – пенсионеры, вынуждены были покинуть свои дома, маломобильных забрали родственники или дети. Сейчас в поселке живут 3 человека: 89-летняя Нина Дмитриевна и семейная пара – Сергей Петрович и Анна Николаевна.

«Я приехала сюда с родителями в 1933 году. Трудилась на шахте "Северная". Работа была очень тяжела, а пенсия – минимальная. Сын живет в Бахмуте, часто приезжать не может, а из-за карантина и состояния здоровья не был уже около 2-х недель», – рассказала Нина Дмитриевна.

Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Торецк» привезли жителям поселка 50 литров питьевой воды в канистрах, которые были предоставлены Агентством ООН по делам беженцев в Украине.

«Кроме того, Нине Дмитриевне купили за собственные деньги и доставили средства гигиены и продукты питания – макаронные изделия, молоко, сыр, масло, колбасу и хлеб», – добавили в «Пролиске».