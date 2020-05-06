По-прежнему без масок: В Святогорской лавре продолжаются богослужения

Свято-Успенская Святогорская лавра осталась единственной в Украине, которую не закрыли на карантин. Здесь принимают верующих и проводят богослужения, несмотря на пандемию, пишет «Свои.City».

На Пасху здесь состоялось массовое богослужение, в котором приняли участие больше 300 человек. На пасхальной службе почти все были без масок и стояли так плотно, что издалека было видно – между людьми иногда не было и 30 сантиметров.

На такое массовое нарушение карантина смотрела полиция, которая дежурила у лавры. На следующий день правоохранители заявили, что будут расследовать дело о нарушении санитарных норм в Святогорске по ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Никаких сообщений о подозреваемых нет до сих пор.

При этом службы в Святогорской лавре проходят каждый день. Их расписание публикуют на официальном сайте и транслируют на YouTube-канале. Правда, показывают только священников, а сколько в храме верующих – остается за кадром. Журналисты побывали на одной из таких служб.

В лавре на воротах стоит несколько мужчин в черной форме казаков. Они отвечают на вопросы и без маски пропускают, но девушкам позволен вход только в юбках. Если приехала в штанах – нужно покупать на входе платок. Выбрать можно за 16 или за 24 грн.

Стоит напомнить, что маска еще как минимум несколько месяцев будет обязательным атрибутом во всех общественных местах. В частности, в церквях. Если полиция заметит вас без нее, то может оштрафовать.

На службе около 10 утра – до 100 верующих. Они стоят близко друг к другу и к священникам, которые также без каких-либо средств защиты. Человек в медицинской маске в храме привлекает внимание монаха. Поэтому он подходит убедить, что это лишнее.

«Это истерия. Она есть, эта болезнь, но ее слишком раздули. Просто сейчас – борьба с церковью. Вы видите, в Святогорске нет ни одного случая, чтобы сказали, что Святогорск – это рассадник инфекции. Ну, хоть один заболевший есть? Нет. А они уже раздули так..», – говорит священнослужитель.

Среди присутствующих довольно большая часть местных жителей – из Святогорска или населенных пунктов рядом. Есть послушницы, которые живут при лавре. А еще – персонал.

«В связи с карантином дороги перекрыты, нигде проезда нет – ни со стороны Харькова, ни со стороны Луганска», – говорит одна из женщин.

Она приехала из Харькова машиной, выехав рано утром. Как сделала это, несмотря на закрытые границы – не рассказывает. Однако понятно, что в лавре она бывает часто. Знает расписание и живущих на территории. «Здесь находятся в основном люди, которые постоянно здесь живут. Они как семья», – уверенно сообщает прихожанка.

«Это либо местные, или беженцы – в том корпусе 300 человек. Или местные из Святогорска. Половина работает в лавре – те на овощах, те на цветах – рабочих мест много», – добавляет мужчина, интеллигентный человек около 60 лет.

Во время службы верующие становятся в очереди к священникам на исповедь. Все подходит, держат руку на Евангелии, пока рассказывают о своих грехах. После – целуют книгу и крест в руке священника, некоторые прикладывается и к руке. В это время никто ничего не обрабатывает.

Похожая ситуация и после исповеди – во время причастия. Десятки людей причащаются из одной ложки. В завершение пьют воду из одноразовых стаканчиков. Некоторые берут использованные ранее, из которых не допили другие прихожане.

Единственное, что обрабатывали в храме во время службы и после, – это иконы. И то, это делали одной тряпкой, без дезинфектора. Так делают давно и с карантином это не связано.

«Это всегда делали, и в карантин, – протирали иконы от физиологических выделений человека, скорее из эстетических потребностей, чтобы стекло оставалось прозрачным. Люди их целуют, остаются частицы слюны, губной помады, прикладываются лбом – остаются выделения сальных и потовых желез», – рассказал бахмутский историк Олег Романенко.

После службы верующие и священники не расходятся. Вместе они идут есть. Эта процессия напоминает ту, что была в Пасху.

Журналисты попытались пообщаться о нарушении карантина с настоятелем Святогорской лавры Арсением после службы. Но он отказался разговаривать и попросил договариваться о комментариях через приемную.

Нужно отметить, что за время пандемии в Святогорске не подтвердили ни одного случая коронавируса.

«Люди, которые живут в Святогорской лавре, за медицинской помощью не обращались, лабораторного исследования не проводилось. Больных жителей Святогорской лавры на сегодня нет. По городу Святогорску также больные COVID-19 или с подозрением к мобильным бригадам не обращались», – заявил представитель департамента Александр Педенко на брифинге в Донецкой облгосадминистрации 4 мая.