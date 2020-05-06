В «ДНР» женщина избила свою грудную дочь

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) женщина нанесла телесные повреждения своему грудному ребенку.

Как сегодня, 6 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», в «полицию» поступило сообщение из городской больницы № 2 о факте оказания медицинской помощи полугодовалой девочке.

«В ходе проверки было установлено, что накануне происшествия родители малышки совместно употребляли спиртные напитки. Когда девочка стала плакать, мать нанесла ей несколько ударов в область головы и ягодиц для того, чтобы она замолчала», – сообщают в «ДНР».

Действия женщины в «полиции» квалифицировали как побои, ей грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 3-х месяцев.