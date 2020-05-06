На Донетчине от коронавируса выздоровели еще 3 человека

За минувшие сутки в Донецкой области провели 90 ПЦР-исследований. Результаты показали, что еще 3 человека излечились от коронавируса. Об этом сегодня, 6 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что за прошлые сутки мобильные бригады осуществили 669 заборов образцов для ПЦР-диагностики. За весь период в Донецкой области провели уже 1591 ПЦР-тест.

«По результатам вчерашних исследований, трое больных коронавирусом получили по второму негативному ПЦР-тесту, и сегодня они выписаны с диагнозом "выздоровел". Все эти трое – медработники. Двое из них – из Бахмута и одна медсестра – из Мариуполя», – рассказал Педенко.

Также он сообщил, что за вчерашние сутки лабораторно подтвердили 2 новых случая COVID-19.

«Это жители Мариуполя, муж и жена, они являются родственниками одного из заболевших COVID-19», – уточнил Педенко.

Таким образом, всего с начала пандемии на Донетчине 86 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 3 завершились летальным исходом, 17 человек выздоровели.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 мая в Украине коронавирусом заболели 12 697 человек (1 875 – выздоровели, 316 пациента скончались). На подконтрольной украинской власти территории Луганской области – 38 случаев (8 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 133 случая COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» – 162 случая заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека).