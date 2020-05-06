С 11 мая в Украине планируют увеличить количество общественного транспорта

С 11 мая в Украине должны увеличить количество общественного транспорта, чтобы люди могли ездить на работу после открытия магазинов и других заведений согласно плану послабления карантина. Об этом сегодня, 6 мая, на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Еще один актуальный вопрос, который беспокоит людей – это запуск общественного транспорта. Его запуск мы планируем делать, в том числе, в рамках нашей концепции адаптивного карантина, и здесь у нас совместная ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут четко просчитаны. Общественный транспорт, особенно в больших городах, – это риск сразу же сотен новых больных. Здесь надо действовать так же постепенно, и смотреть, в первую очередь, на вопрос безопасности. Каждый городской голова, в том числе больших городов, несет личную ответственность за ситуацию в каждом городе и за режим работы общественного транспорта. Со стороны Кабмина и Министерства здравоохранения все алгоритмы и процедуры даны и при необходимости будут разъяснены дополнительно», – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что, учитывая нынешние ограничения по количеству пассажиров, необходимо с 11 мая увеличивать количество общественного транспорта, чтобы с началом работы бизнеса (магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и др.) обеспечить перевозку дополнительных пассажиров, которые будут ехать на работу.