На Донетчине повысили пенсии 680 тысячам пенсионеров: Кому и на сколько

В Донецкой области провели массовый перерасчет пенсий, по результатам которого выплаты увеличены для 680,7 тыс. пенсионеров. Об этом сегодня, 6 мая, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она напомнила, что по состоянию на 1 мая в управлениях пенсионного фонда области на учете находятся 1,2 млн пенсионеров, из них 527 тыс. – внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Фактическими получателями являются 826,7 тыс. пенсионеров, в том числе 279 тыс. ВПЛ.

При перерасчете (индексации) пенсий принималось во внимание повышение показателя средней заработной платы по Украине до 4888 грн, а также индивидуальный показатель заработной платы каждого пенсионера и личный страховой стаж. Поэтому размер повышения – разный.

«Проведена индексация пенсий по состоянию на 1 мая текущего года. Перерасчету подлежали все пенсионные дела, но для 680,7 тыс. человек произошло повышение пенсий. Средний размер повышения составил 383 грн 09 коп.», – сказала Наталья Рад.

По ее словам, для тех пенсионеров, у кого размер повышения составил меньше 100 грн, была предусмотрена доплата, поэтому минимальный размер повышения с учетом этой доплаты составил 100 грн.

Начальник областного управления ПФУ также отметила, что по тем пенсионным делам, по которым пенсия назначена согласно специальных законов («О государственной службе», «О местном самоуправлении», «О банках и банковской деятельности» и других), есть дополнительный нюанс.

«Если пенсия, назначенная по специальным законам, ниже, чем та, которая рассчитана на условиях закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – автоматически эта пенсионная выплата переводится на нормы в соответствии с указанным законом. Таких пенсионных выплат после последнего перерасчета – 600», – уточнила Наталья Рад.

Она также добавила, что выплата пенсий в области обеспечивается в соответствии с графиками, в установленные законодательством сроки.