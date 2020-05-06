«Мрия» доставила в Украину более 111 тонн медицинского груза: Подробности

В Международный аэропорт «Антонов» (пгт Гостомель, Киевская обл.) прибыл крупнейший транспортный самолет Ан-225 «Мрия» (ГП «Антонов»), который доставил из Китая 111,5 тонн гуманитарного груза для украинских медицинских учреждений. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Борт встречали заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Медицинское оборудование и средства защиты закупила НАК "Нафтогаз Украины" при поддержке Офиса президента и Министерства здравоохранения. Весь перечень техники и материалов согласован с Минздравом и будет бесплатно распределен между медицинскими учреждениями согласно их потребностям», – отметили в пресс-службе.

В частности, было приобретено:

500 тыс. защитных медицинских костюмов,

700 мониторов пациента,

50 мобильных цифровых рентгенаппаратов,

50 портативных УЗИ-устройств.

Грузы прибыли двумя рейсами. Первую часть закупленного медицинского оборудования и средств защиты доставил в Украину самолет Ан-22 «Антей» (ГП «Антонов») 4 мая. Сегодня Ан-225 «Мрия» доставил в Украину более 320 тыс. защитных костюмов.

По словам Андрея Коболева, общая стоимость партии – примерно 0,5 млрд грн.

После завершения санитарно-эпидемиологических процедур состоится разгрузка борта и перемещение медсредств на склад. В ближайшее время они будут распределены между медицинскими учреждениями страны в качестве благотворительной помощи. Список учреждений, которые получат оборудование и защитные средства, формируется по результатам консультаций с Минздравом и руководством областей. Доставка груза будет происходить за счет НАК «Нафтогаз Украины».