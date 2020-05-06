Для массовых гуляний: В «ДНР» решили изменить формат гимна «республики»

В «ДНР» готовят новый музыкальный формат гимна «республики». Кавер-версию представят 11 мая – в «день республики». Об этом рассказал автор оригинала, композитор Михаил Хохлов.

Он отметил, что новый формат предназначен для торжественных случаев и массовых гуляний.

«Гимн прозвучит в новом исполнении. Как это сейчас модно говорить – кавер-версия, которая будет предназначена для массовых торжеств, каких-то гуляний. Он будет более светлым, более ритмичным. Это не отменяет основную версию – классическую оркестровую, которую исполняет солист Донецкого музыкально-драматического театра Дмитрий Федоров и хор муздрамы», – сказал Хохлов.

Отметим, что в 2017 года «парламентом ДНР» была утверждена новая версия гимна «Славься, республика!» – немного подкорректировали первоначальный текст.

В своих интервью Хохлов рассказывал, что сочинил «Славься, республика!» летом 2014 года как очередную «патриотическую» песню. В 2015 году был объявлен конкурс на гимн «республики», и песня Хохлова победила. Премьера гимна состоялась 9 мая 2015 года в Донецке на площади Ленина.

Михаил Хохлов родом с западной Украины, вырос в семье политработника. До того, как стать профессиональным музыкантом, он получил военно-политическое образование в одном из военных вузов СССР. В Донецк приехал в 1991 году – его пригласили в ансамбль песни и танца «Донбасс» в качестве солиста-вокалиста. На Донетчине Хохлов познакомился с будущей супругой, они позже работали солистами Донецкой областной филармонии. С 2008 года композитор работает звукорежиссером в Донецком музыкально-драматическом театре.

Напомним, в связи с тем, что в «ДНР» не приезжают по настоящему популярные исполнители, в Донецке возросла популярность кавер-вечеров. Отмечается, что в клубах Донецка исполняют композиции групп Deep Purple, AC/DC, «Аукцион», «Земфира», «Бумбокс» и др. А в 2017 году исполнение в клубе Gung'Ю'бazz Bar песен «Океана Эльзы» получил широкий резонанс.

Молодые музыканты Донецка записывают свои треки в арендованных студиях звукозаписи, цены которых доходят до 100 долларов за трек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube