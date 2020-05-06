«МГБ ЛНР» вербует жителей Луганщины: В СБУ рассказали о последних случаях

На Луганщине представители «МГБ ЛНР» пытались завербовать сотрудницу управления Пенсионного фонда и жителя подконтрольной украинским властям части Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Контрразведчики установили, что в конце марта на чиновника управления Пенсионного фонда одного из районов Луганщины через мессенджер «вышел» представитель так называемой «МГБ ЛНР».

«Его интересовала информация о персональных данных жителей района, в частности бывших сотрудников украинских силовых структур. За передачу конфиденциальных сведений он предложил женщине финансовое "вознаграждение". Чиновница отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в Службу безопасности Украины. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах склонения ее к противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ также разоблачила попытку вербовки «МГБ ЛНР» жителя одного из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

«Мужчина периодически ездил во временно оккупированный Луганск по личным делам. Во время очередной поездки был задержан боевиками под вымышленным предлогом. Угрожая лишением свободы, они пытались заставить гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество с так называемой "МГБ ЛНР". По замыслу кураторов он должен был собирать сведения об украинских военных подразделениях, дислоцированных в регионе. Полученную информацию представители незаконных вооруженных формирований рассчитывали получать через средства электронной связи или во время личных встреч на временно оккупированной территории», – сообщили в СБУ о подробностях дела.

Попав в поле зрения украинской контрразведки, житель Луганщины по возвращении домой рассказал сотрудникам СБУ об обстоятельствах вербовки и поставленных задачах.

В Службе безопасности Украины в очередной раз напомнили, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые во исполнение преступных задач иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и о полученном задании.