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Расстреляли мину и уничтожили цели: Пограничники показали боевые учения в Азовском море (Фото, видео)

06.05.20 16:42
Фото Госпогранслужбы Украины
Фото Госпогранслужбы Украины

В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря пограничники провели боевые учения. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Госпогранслужба Украины.

В рамках учений проведен комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений.

Также для обеспечения собственной безопасности и отработки слаженности экипажей, на кораблях и катерах Мариупольского отряда Морской охраны проведена тренировка по спасению человека, упавшего за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи.

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