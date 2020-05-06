Децентрализация: Кабмин утвердил план создания объединенных громад в Донецкой области

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 6 мая, утвердил перспективные планы формирования территорий громад Донецкой, Винницкой, Черкасской и Черновицкой областей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно планам, в Донецкой области предусмотрены 66 объединенных территориальных громад (ОТГ), в Винницкой области – 63, в Черкасской – 67, в Черновицкой – 52.

«Жители состоятельных громад должны иметь реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства. Правительство поддержало проекты, разработанные областными администрациями. Ведь именно на местах лучше всего могут учесть все особенности территорий», – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Проекты распоряжений КМУ были разработаны областными государственными администрациями совместно с Министерством развития громад и территорий Украины на основе Методики формирования состоятельных территориальных громад и охватывают всю территорию областей.

Ранее сообщалось, что по планам проведения реформы местного самоуправления в Донецкой области на территории, подконтрольной украинской власти, предусмотрено создание 46-ти ОТГ и 20-ти – на территории, которая сейчас относится к временно неподконтрольной.