На Донетчине медики ежедневно отбирают около 600 образцов для ПЦР-тестов на COVID-19

В Донецкой области ежедневно специальные мобильные бригады медиков отбирают около 600 образцов для ПЦР-исследований на коронавирус. Об этом сегодня, 6 мая, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Мобильные бригады тестируют людей, которые вернулись из-за границы, контактных лиц заболевших и у которых подозревают коронавирус.

«Созданы 64 мобильные бригады. За сутки они отбирают около 600 образцов по всей области. К сожалению, есть отказы», – сказал Педенко.

Он отметил, что большинство людей, которые возвращаются из-за границы, не предъявляют никаких жалоб и имеют признаки здоровых людей.

«На 3-5-й день от пересечения пределов области, если они сообщили адрес при пересечении границы или по прибытию, к ним выезжает мобильная медицинская бригада и берет ПЦР-образцы», – пояснил Педенко.

Он также сказал, что часть образцов направляют в лабораторию в Киев, но там есть очередь.

«Очередь существует из-за большого количества образцов, которые мы отбираем от контактных лиц, лиц с пневмонией. Да, есть задержка с получением результатов исследований. Так, вчера было получено 34 ответа (негативных) из 75 образцов по Бахмуту, которые мы ранее направили в Киев», – констатировал Педенко.