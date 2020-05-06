Коронавирус в Украине: Фонд Рината Ахметова помогает медикам освоить новейшую аппаратуру для спасения жизней

Аппараты искусственной вентиляции легких могут стать единственным шансом на спасение для людей с тяжелыми осложнениями коронавируса. Но для освоения столь серьезной медтехники, особенно когда речь идет о новейших моделях, даже опытному специалисту нужно время. Поэтому Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации, Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины создали сериал «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд Рината Ахметова закупает и доставляет в Украину самое современное оборудование для борьбы с коронавирусом и его последствиями. В частности, часть аппаратов ИВЛ уже доставлена и установлена в государственных больницах разных регионов страны. В обычной жизни медики учатся работать с подобной новой аппаратурой. Но у нас эпидемия, когда остро необходима быстрая и качественная передача экспертного опыта. Именно для этого создан мини-сериал», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Цель сериала – научить медиков в кратчайшие сроки пользоваться современными аппаратами искусственной вентиляции легких. В том числе теми, которые Фонд уже передал и готовит к передаче в государственные больницы Украины. О важности проекта говорит количество просмотров – более 30000 на сегодняшний день.

«Это более чем эффективный шаг, поскольку новые аппараты могут отличаться своими режимами работы в зависимости от производителя. Благодаря сериалу врачу вместо изучения инструкции на 800 страниц можно посмотреть 10–15-минутное видео с участием эксперта-анестезиолога. Это позволяет гораздо проще освоить новую аппаратуру», – говорит глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Формат сериала представляет собой четыре мини-интервью длительностью до 20 минут. Первые три знакомят врачей с возможностями современных аппаратов искусственной вентиляции легких и особенностями их использования. Финальное, четвертое видео, будет интересно в первую очередь далеким от медицины людям. В нем собеседником анестезиолога-реаниматолога Елизаветы Плечистой стал амбассадор Фонда, известный телеведущий Олег Панюта. С их помощью зритель узнает, как себя чувствует подключенный к аппарату ИВЛ человек, в какой ситуации это действительно необходимо, и может ли его использовать сам пациент.

Сериал доступен на YouTube-канале и страницах Фонда Рината Ахметова в соцсетях, а также на портале «Дія.Цифрова освіта» Минцифры и на сайте Ассоциации анестезиологов Украины.

Ранее Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифры создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.