На рынке, в фанерном домике: Пенсионерка живет близ КПВВ «Станица Луганская», ожидая перехода в «ЛНР» (Фото, видео)

На КПВВ «Станица Луганская» ожидают перехода линии разграничения около 50 человек. Украинские пограничники отмечают, что с разрешения штаба ООС теоретически они могли бы пропустить людей, но их не пустит сторона «ЛНР» – для этого нужно разрешение «МИДа ЛНР», а его нет. Об этом в Facebook сообщил руководитель Общественной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий.

60-летняя Людмила Ивановна уже больше месяца живет в фанерном торговом модуле на закрывшемся на карантин рынке в сотне метров от КПВВ «Станица Луганская». Чтобы «домик» приспособить для жизни, открытую его сторону зашили полиэтиленовой пленкой и установили внутри самодельную буржуйку. Женщина научилась обходиться без электричества, спит – на одном из прилавков торгового павильона, укрывшись одеждой, которую ей передали местные жители. А водой делятся сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Людмила Ивановна / Фото Константина Реуцкого. / Фото: facebook.com

Людмила Ивановна проживает в неподконтрольном украинской власти Краснодоне (после переименования – Сорокино, Луганская обл.). Перед карантином приехала на подконтрольную территорию переоформлять документы, задержалась. У нее закончился срок действия пропуска для пересечения линии разграничения, а пока ждала оформления нового, КПВВ закрыли.

Местные власти в качестве варианта временного поселения Людмиле Ивановне предлагали госпитализацию в местную больницу. Также поселение в комфортабельном, отапливаемом модуле, куда подвозят нужные продукты.

Но она отказывается. Говорит, что все, что ей нужно – разрешение на проход через линию разграничения, и она будет ждать его здесь, на опустевшем рынке. «Благодарит всех, кто помогает продуктами и вещами. Говорит, что сильная и справится с этим. Но плачет, заперевшись в своем новом "доме"», – пишет Константин Реуцкий.

Здесь же на рынке в сбитом из OSB открытом торговом модуле живет и Александр из неподконтрольного Стаханова (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.). Он тоже не успел вернуться домой до закрытия пункта пропуска.

Сзади Александра – его временный «дом»

«Таких, как они в Станице около 50 человек. Большинство из них уже месяц живут у родственников или на съемных квартирах, в надежде получить разрешение "МИДа ЛНР" на право вернуться в родные города», – резюмировал волонтер.

Как сообщалось ранее, на данном рынке раньше жили и иные люди, но благодаря помощи волонтеров они смогли переехать в гостиницы и хостелы.

Напомним, что на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях.