Отправляли автобусы из «ДНР» в Россию: СБУ разоблачила перевозчиков из Северодонецка (Фото)

На Луганщине сотрудники спецслужб раскрыли криминальный бизнес коммерсантов из Северодонецка, которые зарегистрировались в «ДНР» и организовали пассажирские автобусные перевозки в Россию. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что начиная с 2016 года автобусы северодончан совершали регулярные перевозки граждан из Донецка через неподконтрольный участок границы.

«Ежедневно с временно оккупированных территорий в РФ и обратно отправлялось не менее 2-х рейсов. Пассажиропоток составил более 1,5 тыс. граждан в месяц. Ежемесячная выручка злоумышленников составляла от 1,5 до 3 миллионов в гривневом эквиваленте. Часть прибыли организаторы платили в так называемый бюджет "ДНР"», – сообщили в СБУ.

Правоохранители провели в Северодонецке 9 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Следователи СБУ изъяли финансовую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающие противоправную деятельность организаторов перевозок.

В данное время решается вопрос о сообщении 2-м фигурантам уголовного производства подозрений в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») и ч. 3 ст. 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжает устанавливать других лиц, причастных к нелегальным перевозкам, для привлечения их к ответственности.