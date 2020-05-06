«Карантинная тысяча»: На Донетчине выплаты получили больше 620 тысяч пенсионеров

На Донетчине единоразовую помощь в размере 1 тыс. грн выплатили больше 620 тыс. пенсионеров. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Под выплату единоразовой помощи в сумме 1 тыс. грн в области попали 629,2 тыс. пенсионеров. Те пенсионеры, которые получают выплаты через счета в банках, получили деньги сразу. Перечисление было 23 апреля. Остальным почтальоны приносили эти выплаты домой», – рассказала Наталья Рад.

Она отметила, что в основном выплаты были завершены до 30 апреля.

«Но из-за объективных причин, таких, как отсутствие пенсионеров дома, 2,5% этих денег пока остались не выплаченными. Потому всем, кто получает пенсии через почту, нужно проверить уведомления и ожидать почтальона с выплатой в ближайшее время», – добавила начальник областного управления ПФУ.

Напомним, выплата в 1 тыс. грн предусмотрена в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавирусной инфекции пенсионерам, при условии, что их пенсия не превышает 5 тыс. грн.