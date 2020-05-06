В Славянске выздоровел больной COVID-19, – мэр

В Славянске выздоровел один из двух жителей, заболевших коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 мая, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

«Вторая больная, которая госпитализирована в больницу Константиновки, проходит лечение. Состояние здоровья стабильное», – добавил он.

Всего в городе на COVID-19 обследовано 648 человек, их них 240 – ПЦР-методом, остальные – экспресс-тестами.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Донецкой области 3 человека излечились от коронавируса.

Напомним, что с начала пандемии по состоянию на 6 мая в Украине коронавирусом заболели 13 184 человека (2 097 – выздоровели, 327 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 86 случаев COVID-19 (17 человек выздоровели, скончались 3 пациента), Луганской области – 42 случаев (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 142 случая COVID-19 (17 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).