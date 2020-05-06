Воин-освободитель уже не «сдается»: В Славянске на монументе исправили недочет дизайнера (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) на главном монументе Воину-освободителю белый флаг перекрасили в красный цвет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», также сегодня, 6 мая, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Он отметил, что изначально флаг в композиции был белого цвета, так как на таком фоне ярче смотрелся «бронзовый» воин. Но некоторые горожане акцентировали, что белый флаг – символ поражения.

«Почти 10 лет назад "дизайнер" допустил ошибку, которую сегодня решили исправить. Вспоминаю слова ушедшего из жизни ветерана Матвиенко Василия Афанасьевича, обращенные к мне: Вадим Михайлович, наш солдат сдаётся?», – отметил мэр.

Прежний вариант монумента

Также Лях сообщил, что в городе на данный момент проживают 44 непосредственных участника боевых действий Второй мировой войны. «Всего приравненных к участникам боевых действий – порядка 200 человек», – добавил он.

Празднование 9 Мая в этом году в Славянске пройдет без торжественных митингов, «будет возложение цветов, но в камерной обстановке, с небольшим количеством людей». «Но это не запрещает людям самостоятельно возложить цветы, при этом не нарушая карантинных мероприятий», – отметил Лях.

«Будут посещаться ветераны на дому, но все это будет в индивидуальном порядке», – сказал мэр.