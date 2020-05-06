Чтобы не заражались медики: Больницы Мариуполя оборудуют дезинфицирующими рамками (Фото)

В Мариуполе в трех больницах оборудуют дезинфицирующие рамки для медиков, которые работают с больными коронавирусом. Первая партия сегодня, 6 мая, поступила в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Как отмечается, всего город закупил 25 рамок на общую сумму 375 тыс. грн. По 6 рамок установят в инфекционных отделениях городских больниц №4 и №9, а 13 штук – в больнице скорой медпомощи.

Дезинфицирующие рамки установят на выходе из инфекционных боксов. Теперь медики будут проходить дополнительный дезбарьер паровым распылителем. Это позволит снизить уровень опасности заражения медперсонала, который контактирует с зараженными коронавирусом.

По словам старшей сестры инфекционного отделения Елены Шумило, чаще всего заражение медиков происходит в предбоксе, находящимся на выходе из палаты.

«Именно там врачи и медсестры переодеваются и снимают с себя индивидуальный изоляционный комплект одежды. Дезинфицирующая рамка на выходе из палаты позволит снизить вероятность заражения персонала. Сегодня нам установят 7 рамок», – отметила Елена Шумило.

Принцип работы рамок состоит в том, что к ним подсоединяется цистерна объемом 20 л, в которую заливается необходимый дезраствор. Далее, после нажатия кнопки на автономном пульте у медика, система запускает подачу раствора, и врача обрабатывают паром 5 точек распыления. А снизу находится пропитанный дезраствором пуф.