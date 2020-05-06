Уже есть козы и сыры: В селе под Северодонецком пенсионерка создает зону зеленого туризма с зоопарком (Фото)

Пенсионерка Людмила Сорока живет в селе Боброво, расположенном под Северодонецком (Луганская обл.). До 2014 года вместе с партнером занималась перевозками отдыхающих в Крым, но из-за начала военного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма прекратила этот бизнес. Сейчас она в своем селе организовала козью ферму, занялась сыроварением и планирует создать зону отдыха с зоопарком. Об этом сообщают организаторы проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Людмила Сорока отмечает, что пенсии на жизнь не хватало, поэтому она решила освоить новое для себя направление.

Женщина приобрела две козы англо-нубийской породы. С них началась история развития ее домашней фермы. Постепенно коз становилось больше, нужно было перерабатывать молоко.

«Я научилась изготавливать сыры. Сначала самостоятельно: нашла с подругой рецепт брынзы в интернете, у меня получилось. Помню, что за полчаса весь тот сыр мы съели. Это придало мне уверенности. После этого ездила в Киев, обучение проходила в школе сыроделия, это мне очень помогло», – вспоминает Сорока.

С новыми знаниями Людмила продолжила осваивать сыроварения. В 2017 году от Норвежского совета по делам беженцев получила грант – за его счет приобрела сыроварку.

Сейчас на ее дворе 14 коз. Предпринимательница производит сыры и другие молочные продукты. Их охотно покупают местные жители, военные, базирующиеся неподалеку, также продает сыры на рынке в Северодонецке.

Из-за карантина продажи уменьшились, торговля на рынке была запрещена. Поэтому Людмила научилась делать домашние тапочки из овечьей шерсти методом валяния. Заказ отправляет по почте в разные уголки Украины.

«Зимой я люблю по вечерам делать эти тапочки. Каждую пару украшаю – то цветочками, то листочками, то рябиной. Сейчас тоже есть заказ на две пары. Мои клиенты довольны этими тапочками – они натуральные, теплые, в каждую пару я вкладываю частичку души», – делится Людмила.

Зимой этого года Сорока приняла участие в бизнес-школе для женщин, которую проводил Украинский женский фонд при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины». Консультанты помогли предпринимательнице разработать стратегию для развития ее бизнеса и новой идеи – основание зоны отдыха в живописном уголке Луганщины.

«У меня давно возникла идя о том, чтобы развивать сельский зеленый туризм. На своем участке хочу создать зоопарк, где дети смогут поиграть с козлятами, покормить их. Когда ко мне приезжают клиенты с детьми и видят бутылочки, из которых я кормлю маленьких коз, охотно приобщаются к этому. Также в селе есть Бобривское водохранилище. К нему летом приезжает много людей. Гости могут отдохнуть, поесть моих сыров, насладиться природой», – говорит Людмила Сорока.

Сейчас предпринимательница готовит свой участок, где будет обустраивать зону отдыха.

«Планирую построить три деревянные беседки, уже заказала розы посадить вокруг них, также посажу деревья. У меня будет небольшой парк, чтобы гости могли отдохнуть в тени деревьев. Надеюсь, что ко мне приедут люди, ведь сейчас не хватает красивых уголков, отдыха на природе», – делится планами предпринимательница.

Она мечтает, чтобы больше становилось инициативных людей, которые смогут создать красоту не только на своем дворе, а и вокруг него. Чтобы восток Украины тоже имел зеленые туристические маршруты, которые захотят посетить как жители этого региона, так и соседних областей.