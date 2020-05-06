Доход упал на 90%: Как выживает кафе в прифронтовой зоне Донетчины

От села Чермалык (Донецкая обл.) до линии разграничения – 20 минут езды. В селе есть единственное кафе «Кураж», работа которого существенно осложнена в период карантина. Об этом сегодня, 6 мая, рассказывает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

В 2014 году кафе «Кураж» было разрушено в результате обстрелов. DRC-DDG предоставил его владелице Марии финансовую помощь на приобретение необходимой техники, а чуть позже – для поддержки бизнеса, восстановление помещения и найма новых сотрудников.

Женщина смогла возродить свое кафе, но вмешался карантин.

«Если к [вооруженному] конфликту мы уже приспособились, научились в этих обстоятельствах жить и работать, то карантин стал еще одним испытанием. Сейчас даже поехать никуда нельзя, все очень непонятно», – говорит Мария.

Во время карантина «Кураж» работает на вынос: готовят пельмени, блины, голубцы, колбаски... На Пасху пекли куличи – удалось все продать.

Однако это не приносит и 10% прежнего дохода, ведь основной доход шел с банкетов. Например, на 16 мая в кафе должна была пройти встреча выпускников на 150 человек, но мероприятие приходится переносить.

С 1 апреля Мария также хотела расширять меню, сделать акцент на выпечку, кондитерку и нанять еще двух человек. Из-за карантина эти планы пока тоже откладываются.

Переносится и укрепление летней площадки. «Поставить окна в площадке на улице – это достаточно дорого. Пока я это не потяну. Если бы кафе работало в нормальном режиме, возможно, я бы и могла их сделать. Ведь сейчас, когда военная обстановка стала тише, в Чермалык приезжает много городских. Многие живут в городе, приезжают к родителям, а отмечают мероприятия у меня», – рассказывает Мария.