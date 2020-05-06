Коронавирус в Мариуполе: Результаты тестов ожидают 179 человек

В Мариуполе лабораторно подтверждены уже 58 случаев COVID-19, на исследования направлены еще 179 образцов биоматериала. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 6 мая в Мариуполе зарегистрированы 58 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 9 пациентов уже выздоровели, 1 случай, к сожалению, летальный», – сказала Сухова.

На лечении находятся 64 человека, из них 50 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 14 – с подозрением на коронавирус. «Состояние пациентов средней тяжести, ближе к удовлетворительному, динамика положительная», – отметила заместитель мэра.

По ее словам, на лабораторные исследования направлено 179 проб.

«Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 154 контактными лицами и за 22 прибывшими из-за границы. Они находятся на самоизоляции, под контролем семейных врачей», – добавила Сухова.

Она также сообщила, что на сегодня в городе есть 3 активных очага коронавирусной инфекции, по которым проработано около 2 тыс.человек контактных лиц. Всем было проведено экспресс-тестирование или ПЦР-тестирование.

«Те люди, которые сегодня добавились как заболевшие, – все они из ранее выявленных очагов, которые находятся под контролем. По мере поступления результатов из лаборатории, из их числа добавляются заболевшие», – пояснила заместитель мэра.

Ксения Сухова подчеркнула, что все лечебные учреждения Мариуполя готовы к приему пациентов с коронавирусом, а город поддерживает медиков. «Весь персонал обеспечен повышенной заработной платой, которая выплачивается из средств местного бюджета. Город понимает, насколько врачам важна сейчас поддержка», – сказала Сухова.

Она также добавила, что сегодня в Мариуполь поступили дезинфицирующие рамки для защиты от заражения медиков. Их установят в больницах, которые определены для лечения пациентов с коронавирусом.