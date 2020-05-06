Во время карантина мы все почувствовали барьеры: Елена Зеленская инициировала проект по безбарьерности (Видео)

Супруга президента Украины Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Цель проекта – понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте – как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями», – прокомментировала Елена Зеленская.

Она отметила, что нынешние карантинные барьеры для большинства из нас – временны. «Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все», – сказала супруга президента.

В рамках проекта на сайте bf.gov.ua стартовал всеукраинский онлайн-опрос, который продлится два месяца. Опросник содержит 7 важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями. Ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают наибольшими, а в дальнейшем – разработать план действий для их устранения.

Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины.