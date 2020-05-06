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Вербовал военнослужащих для России: СБУ разоблачила жителя Северодонецка (Фото, видео)

06.05.20 19:26

Контрразведка СБУ разоблачили жителя Северодонецка, который по заданию ФСБ РФ осуществлял вербовку военнослужащих ВСУ и собирал сведения, составляющих государственную тайну. Сегодня, 6 мая, мужчина был задержан во время фотографирования имитированной в рамках спецоперации документации и ее пересылки ФСБ РФ. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По данным следствия, в 2018 году гражданин предоставил представителям «министерства государственной безопасности ЛНР» добровольное согласие на сотрудничество.

Он наладил контакты с военнослужащими ВСУ, которые имеют доступ к секретной информации. За вознаграждение в 400 долл. США предложил им предоставить документацию, касающуюся разработки военного вооружения.

За выполнение шпионских действий задержанный получил 10 тыс. долл. США.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и избрании меры пресечения.

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