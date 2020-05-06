Учебные заведения откроются только с 1 сентября, – Ляшко

Из-за эпидемии коронавируса учебные заведения в Украине смогут открыться только в сентябре. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Сегодня».

По его словам, в стране только удалось взять под контроль распространение инфекции.

«Мы только взяли контроль над распространением. То есть мы видим стабилизацию количества случаев, но все равно каждый день – это рост. Количество тех, кто выздоровел, еще не превышает количества больных. По факту количество людей, которые одновременно болеют коронавирусной болезнью, у нас все же больше 9000», – сказал Ляшко.

«Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО», – отметил Ляшко.

Общественный транспорт может возобновить работу на третьем этапе снятия карантина. «Но мы еще обсуждаем это с бизнесом, поскольку мы понимаем, что открытие любой сферы деятельности требует проезда работников. В то же время мы понимаем, что как только мы запустим транспорт – можем считать, что карантин полностью завершился», – сказал главный санврач.

Он добавил, что этапы снятия карантина будут объединять, когда будет наблюдаться резкое снижение числа случаев болезни и когда количество выздоровлений будет превышать количество больных.