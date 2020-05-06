Зеленский не поедет к Лукашенко на парад 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая. Об этом сообщили «Радио Свобода» в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента.

«В Украине – карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», – рассказали в Офисе президента.

Напомним, что 5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню победы глав других государств. Белорусский лидер призвал приехать лидеров стран, которые раньше входили в состав СССР.

Как сообщалось ранее, из-за карантина от проведения парада 9 мая отказалась Россия, затем – «ДНР», а после – и «ЛНР». Отмечают, что парад, приуроченный к 75-летию Победы, обязательно состоится, но позже. А вот в Беларуси парад в этом году состоится.