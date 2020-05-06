Пенсионеры с неподконтрольного Донбасса смогут получить все выплаты после карантина, – ПФУ

Пенсионеры, которые проживают на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях, при соблюдении законодательства смогут получить свои выплаты после снятия карантина. Об этом сегодня, 6 мая, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что выплаты в данное время начисляются в полном объеме, и после открытия контрольных пунктов въезда-выезда люди смогут получить деньги.

«Конечно, у нас все начислены суммы. Если человек обращается, соблюдает требования действующего законодательства, он получит все свои пенсионные выплаты», – подчеркнула Наталья Рад.

Напомним, в зоне Операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях в марте в связи с карантином введен режим «Красный». Пропуск граждан через КПВВ на линии разграничения приостановлен.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Кабмине прорабатывают механизм возобновления соцвыплат наличными внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) после окончания карантина, который позволит избежать скопления людей на контрольных пунктах въезда-выезда.