В Украине у 881 ребенка выявили COVID-19 (Инфографика по регионам)

За период эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 881 ребенка. Из них трое детей – из Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет – таких 211. Из общего количества заболевших 137 детей выздоровели.

Больше всего детей с подтвержденным COVID-19:

в Черновицкой области – 177 (выздоровели 29 );

в Киеве – 102 (выздоровели 2);

в Киевской области – 86 (выздоровели 5);

в Тернопольской области – 61 (выздоровели 12);

в Ровенской области – 55 (выздоровели 2).

В Донецкой области 1 ребенок болеет COVID-19, в Луганской – 2 детей, из них выздоровевших пока нет.

Как отмечают в ЦГЗ, в целом по Украине 10 детей находятся в отделениях интенсивной терапии. Один ребенок – на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

Среди заболевших есть дети с сахарным диабетом, заболеваниями печени, легких, сердечно-сосудистыми, хроническими неврологическими или нейромышечными заболевания, с иммунодефицитом.

Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции. В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания.