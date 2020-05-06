RU
Все новости

В Украине у 881 ребенка выявили COVID-19 (Инфографика по регионам)

06.05.20 20:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За период эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 881 ребенка. Из них трое детей – из Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет – таких 211. Из общего количества заболевших 137 детей выздоровели.

Больше всего детей с подтвержденным COVID-19:

  • в Черновицкой области – 177 (выздоровели 29 );
  • в Киеве – 102 (выздоровели 2);
  • в Киевской области – 86 (выздоровели 5);
  • в Тернопольской области – 61 (выздоровели 12);
  • в Ровенской области – 55 (выздоровели 2).

В Донецкой области 1 ребенок болеет COVID-19, в Луганской – 2 детей, из них выздоровевших пока нет.

Как отмечают в ЦГЗ, в целом по Украине 10 детей находятся в отделениях интенсивной терапии. Один ребенок – на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

Среди заболевших есть дети с сахарным диабетом, заболеваниями печени, легких, сердечно-сосудистыми, хроническими неврологическими или нейромышечными заболевания, с иммунодефицитом.

Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции. В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк