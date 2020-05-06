СБУ, разграбленный офис «ИСД», подготовка к 9 Мая: Житель Донецка показал улицу Щорса (Фото, видео)

Житель Донецка Игорь Полтавец сегодня, 6 мая, совершил поездку по улице Щорса, расположенной в центре города.

Протяженность ул. Щорса – 4 километра, она начинается в Ворошиловском районе города и заканчивается в Киевском.

«Эта улица не пользовалась спросом у предпринимателей даже в хорошие времена, хоть и находится в центре города. Она односторонняя и "глухая", здесь редко перемещаются люди. В основном, бизнес развивается на улицах Артема, Университетская и Челюскинцев. Щорса – это в большинстве своем жилые дома, здесь практически нет высотных многоэтажек», – рассказывает дончанин.

Он совершал поездку сегодня в полдень. Хоть это и рабочий день, на улице практически нет людей.

Полтавец начинает свой пусть с пересечения ул. Щорса с проспектом Таманский. Проезжает Донецкий водоканал, «отдел МВД ДНР» Киевского района.

Далее доезжает до бывшего здания СБУ, где в 2014-м году был один из основных штабов «ополчения», называемый «Избушкой», здешние подвалы использовались для пленных, здесь же были и пыточные. Из-за нахождения военного штаба этот район часто подвергался обстрелам.

«Последние годы здание пустовало, за ним даже никто не смотрел. Сейчас около бывшего здания СБУ ведутся какие-то восстановительные работы, относительно недавно их начали проводить, поставили забор», – комментирует Полтавец.

В ходе поездки он обращает внимание на отличительную черту Донецка последних лет – автомобили без номерных знаков. «Хотя езда без номеров у нас наказуема», – дополняет Игорь.

На пересечении с проспектом Мира находится пожарная часть «МЧС ДНР».

Далее Полтавец демонстрирует бывший офис корпорации «ИСД», который был захвачен в 2014 году. С тех лет здесь сохранились выбитые окна. «Сейчас здание не функционирует, полностью законсервировано. Даже в будке охраны нет самой охраны. Здание было разграблено мародерами. Я знаю, что попаданий в него не было, но его подожгли и разграбили – где-то в 2016 году», – поясняет он.

Дончанин обращает внимание, что в городе появляется наружная реклама, восстанавливаются рекламные щиты. «Потому что долгие годы этого не было. Все стояло старое. Сейчас уже потихоньку начинают клеить», – говорит Игорь.

При этом на видео видно, что преимущественно рекламные щиты оклеены пропагандистскими билбордами – с цитатами ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко, с поздравлениями с «днем республики», который отмечается здесь 11 мая, а также с плакатами, посвященными 9 Мая.

«Город подготовили к 9 Мая, везде флаги уже весят, иная соответствующая атрибутика», – рассказывает дончанин.

Далее он проезжает корпус «торгового университета ДНР», корпуса «Донецкого национального университета ДНР». «Сейчас университеты все закрыты из-за эпидемии коронавируса», – уточняет Полтавец.

Улица Щорса завещается автозаправкой. «На данный момент цены на бензин: 95-й – 46 руб. за литр (19 грн по местному курсу валют, – ред.), 92-й – 44 руб. (18 грн), дизельное топливо – 49 руб. (20 грн)», – в конце поездки сообщает дончанин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube