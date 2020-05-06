Могут лишиться должностей: Президент пригрозил уволить глав ОГА за невыплаты медикам

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил увольнением тем главам облгосадминистраций, которые не обеспечили выплату зарплат и надбавок медикам. Об этом глава государства заявил сегодня, 6 мая, в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были», – сказал Зеленский.

«Всем председателям ОГА поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами», – отметил президент.

Он также добавил, что на следующей неделе будет собрана полная информация по каждой больнице и каждому медработнику относительно получения ими заработной платы и надбавок.

«В тех регионах, где будут невыплаты, председатели ОГА как минимум будут лишены зарплаты, а, возможно, и лишены своих должностей», – подчеркнул Зеленский.