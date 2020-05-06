За март рассчитались: В Донецкой ОГА рассказали о доплатах медикам

В Донецкой области выплатили надбавки за март медикам, которые работают с больными коронавирусом. С 1 апреля поменялся порядок выплат, и ожидается новое постановление Кабмина. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством, с 1 апреля учреждения здравоохранения, которые являются коммунальными неприбыльными предприятиями, будут получать финансирование от Национальной службы здоровья Украины.

«Что касается выплат в марте, они были проведены, в том числе и врачам, и медсестрам скорой помощи», – подчеркнул Педенко.

Он также сообщил, что на сайте Минздрава Украины в разделе общественного обсуждения есть проект постановления Кабинета министров «О неотложных мерах по обеспечению государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19 и надлежащей оплаты труда медицинских и других работников, которые оказывают медицинскую помощь таким пациентам».

«Этот проект постановления предусматривает перечень учреждений здравоохранения, которые оказывают стационарную медпомощь, в том числе там есть 14 учреждений Донецкой области. И этим же постановлением предусмотрено осуществление дополнительных доплат в размере 300% зарплаты в соответствии с действующим законодательством. Как только будет принято это постановление, будет принят порядок, – оно будет выполнено», – сказал представитель облздрава.

Он уточнил, что в марте все необходимые выплаты облгосадминистрацией были проведены. Кроме того, в Мариуполе из местного бюджета дополнительно были выделены средства для поддержки медиков инфекционных отделений, которые работают с больными коронавирусом.