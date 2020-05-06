Писал прошение Путину и оказался в «ДНР»: Как чех пытался выжить в России и получить гражданство

Гражданин Чехии 58-летний Петр Михалу, который называет себя «российским патриотом», хотел получить гражданство РФ. Но в итоге, его депортировали из России, откуда он бежал в «ДНР», передает «Радио Свобода».

Четыре года назад активист чешских псевдопатриотических групп и участник многих российских политических телешоу Петр Михалу объявил, что будет просить политического убежища в России. Жить в «капиталистическом рабстве» он уже не имел сил, сердце разрывалось от того, что развалилась социалистическая Чехословакия, которую предала «фашистская власть», он тосковал по российским танками, которые «спасли» его страну своим вторжением в 1968 году и извинялся перед президентом России Владимиром Путиным за то, что у него на родине «переписывают историю».

Поэтому он направился в Москву в надежде, что там появится чешское поселение. «Моя поездка сюда – это как эксперимент. Если все удастся, многие другие чехов последуют моему примеру. Это было бы замечательно – учредить в России чешское село! Здесь много места», – делился планами Михалу в интервью российскому СМИ.

После приезда он сразу обратился в миграционную службу России с просьбой о политическом убежища. Но желаемого статуса и финансового пособия он не получил, также со времем ему отказали в обычном виде на жительство.

Сбережений хватило только на визу и билет в Москву. А жить пришлось уже в хостеле на деньги его русских друзей. Позже Михалу поселился в Подмосковье, дальше переехал в Санкт-Петербург (работал массажистом в спа-салоне), пытался заниматься бизнесом – продавал нашивки «Агент Кремля», футболки с тем же мотивом и толстовки с надписью «Сталинград».

Но в соцсетях н продолжал писать «о замечательной жизни в России». Пытался запустить несколько «патриотических» проектов, на их реализацию просил деньги у своих подписчиков в соцсетях. Но деньги на проекты так и не нашлись, и вскоре «русский патриот» уже прямо просил своих сторонников в Чехии прислать ему деньги на жизнь в России.

Официально в России он был нелегальным мигрантом. Перепробовав разные варианты, включая сайты знакомств, чтобы жениться в РФ и так там легализоваться, 58-летний Михалу в отчаянии пишет письма Путину и пытается доказать, что он является «большим патриотом, чем те, кто родился в России».

Петр Михалу просит Пуина дать ему гражданство России

Михалу просит Путина дать ему гражданство, а если не даст, то пусть российские власти задержат и депортирует его, потому что дальше уже так жить нельзя.

«Вы предложили гражданство вашей страны, Российской Федерации, всем желающим – жителям Украины, потому что там фашизм, которых их убивает и преследует. Даже в Европе есть фашизм. Даже с большой болью в сердце и стыдом должен сказать, что чешская и словацкая власть поддерживают фашизм в Украине», – пишет Михалу, пытаясь убедить Путина предоставить ему российское гражданство.

Но вместо ответа от Путина, в январе 2020-го Михала по предписанию миграционной службы задержали правоохранители. В его отношении было принято решение о депортации. Он так описывает пережитые дни за решеткой: «Я был подавлен, в депрессии, мне сказали, что суд будет, возможно, на следующий день... Спать было невозможно, только представьте себе твердые нары, к тому же, у меня началась мигрень, страшная головная боль, а при ней я должен сидеть или стоять, опершись головой о стену».

В итоге, через Ростов-на-Дону он переправляется в «ДНР», в Донецк. Этой весной в профилях Петра Михалу в социальных сетях появляются сотни фотографий Донецка и памятников «борцам против фашистской Украины» с соответствующими комментариями, а сам он позирует возле символики «ДНР» и России.

Как рассказал аналитик Института политики и общества Роман Маца, Петр Михалу – отставной тюремный надзиратель, осужденный за мошенничество, который не в состоянии найти работу ни дома, ни за рубежом (прежде, чем поехать в Россию, Михалу попытался пожить в Испании, где на неполную ставку работал водителем автобуса).

«На Донбассе побывали десятки чехов. Некоторые из них уже приговорены к уголовной ответственности за участие в террористической группе. Преимущественно это три типа людей. Идеалисты, на которых влияет пропаганда, те, кто бежит от закона, а третьи – наемники, которые путешествуют от войны к войне», – объясняет аналитик.

Так, например, в мае прошлого года в Чехии вынесли приговор за участие в войне на востоке Украины в деле Эрика Ешту – чешского военного, который в 2015 году участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне «Л-ДНР» сил и хвастался этим в соцсетях, выдавая себя за «элитного десантника».

В января 2018 года СБУ передала чешской стороне информацию о еще как минимум 20 граждан Чехии, которые воевали на стороне «ДНР» и «ЛНР». Среди них были и причастные к хищению гуманитарной помощи, собранной в Чехии для Донбасса.

Есть чехи, которые путешествуют по «ДНР» и «ЛНР», они называют себя активистами, блогерами. «Это в основном чешские экстремисты, которые называют себя "патриотами", только оказывается, что они патриоты не Чехии, а России или Советского Союза», – поясняет Роман Маца.