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Нашел четвероногий «полицейский»: В Мариуполе задержали грабителя с топором

06.05.20 21:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе мужчина ударил топором прохожего и отобрал у него рюкзак и деньги. Задержать грабителя полицейским удалось при помощи служебной собаки. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел утром 5 мая в Центральном районе Мариуполя.

«От местного жителя, 1996 года рождения, в полицию поступило сообщение, что неизвестный ударил его по голове топором и завладел рюкзаком и деньгами. Пострадавший с ранением головы был госпитализирован», – сообщили в полиции.

Оперативники вместе с сотрудником кинологической службы сразу начали поиск нападавшего и вскоре, благодаря служебной собаке, вышли «на след» злоумышленника. Четвероногий «полицейский» также нашел и похищенные вещи, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

31-летний мужчина, уже ранее судимый за убийство, был задержан. Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного чч.1, 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Преступнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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