В «ЛНР» скончался украинский литератор

Сегодня, 6 мая, на неподконтрольной украинской власти части Луганской области после тяжелой болезни скончался член Национального союза писателей Украины, журналист, переводчик, общественный деятель Григорий Половинко. Об этом «Украинской литературной газете» писательница Светлана Талан.

Григорий Половинко – автор 5 поэтических сборников. Кроме поэзии, писал прозу, драматические произведения, занимался публицистикой и переводами с польского, белорусского, болгарского, русского, испанского и других языков.

В 1990-х годах возглавлял в Северодонецке городскую организацию «Просвита» и редактировал газету «Северский край». Руководил литературной студией «Молодой Луг» при редакции газеты «Жизнь Луганска», преподавал курс по истории родного края в луганской школе № 13.

«В последние годы Половинко жил на временно оккупированной территории Луганской области, но оставался украинским патриотом, принимал активное участие в жизни Луганской областной писательской организации», – говорится в сообщении.

Литератор скончался на 75-м году жизни.

Справка: Половинко Григорий Григорьевич родился 7 ноября 1946 г. в пгт Сахновщина (Харьковская обл.). В 1972 г. окончил историко-филологический факультет Луганского педагогического института им. Т. Шевченко, далее преподавал историю и обществоведение в средних школах Луганской и Харьковской областей.

Литературным творчеством занимался со школьных лет. Первые поэтические публикации появились в областной прессе в 1966 году в газете «Знамя победы».

Принимал участие в работе Крымской археологической экспедиции. По творческим журналистским командировкам ездил на строительство Байкало-Амурской магистрали (1976 г.), был в зоне Чернобыля (1986 г.).

После 1993 года постоянно работал в Луганской области.

В 2013 году рукоположен в сан диакона Украинской православной церкви Киевского патриархата.