Топ афер Донетчины: В лидерах – купля-продажа товаров через интернет

Аферы на купле-продаже товаров через интернет в Донецкой области являются лидером среди других мошеннических сценариев. С начала года полицейские зарегистрировали 139 таких преступлений. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

Всего с начала года полицейские области зарегистрировали более 500 фактов мошенничества. Каждое четвертое из них раскрыто и почти 150 причастным лицам сообщено о подозрении.

Согласно статистике, количество совершенных преступлений на 10% снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в период карантина увеличился процент мошенничества в сфере покупки предметов личной защиты и гигиены через интернет.

Топовые схемы афер останутся неизменными:

купля-продажа товаров через интернет (139 случаев);

похищение средств с банковских карточек (130);

у граждан вымогают деньги за «спасение родственника от уголовной ответственности» (36).

Полицейские поясняют, что все махинации работают только на эмоциях жертвы. Как только аферист понимает, что задел человека «за живое», начинает выкладывать на стол главные козыри:

под видом работников банка мошенники манипулируют потерей денег – человек волнуется за свои сбережения и предоставляет вору всю информацию;

интернет-мошенничества строятся на выгодных условиях и срочной продаже вещей. Чтобы получить товар "с красным ценником", покупатель должен почти в ту же секунду перечислить всю сумму;

ради спасения родного человека граждане готовы отдать любые деньги, особенно пожилые люди. Обычно мошенники остаются на связи с потерпевшим все время, пока не получат выкуп, подливая «масло в огонь», чтобы жертва постоянно находилась в стрессовом состоянии и не могла думать.

Так, в апреле житель Волновахского района потерял 79 тыс. грн при приобретении удобрения на одной из интернет-платформ, в январе мариупольчанка перечислила 50 тыс. гривен «за спасение дочери от тюрьмы», а житель Краматорска потерял свои сбережения после общения с «сотрудником банка».

Соблюдая простые правила, можно предупредить попытку обманным путем завладеть вашими деньгами:

не сообщайте во время телефонной беседы номер счета, кодовое слово, пароли, не пересказывайте содержание СМС-сообщений, поступающих на ваш мобильный телефон, и не переходите по указанной ссылке. Для уточнения информации сразу звоните на горячую линию банка, в котором обслуживаетесь;

не пересылайте задаток или полную сумму за товар. Совершайте покупку у проверенных продавцов или платите деньги после получения товара;

в телефонном разговоре с незнакомцем, который требует деньги за спасение родственника, не спешите выполнять его условия. Попросите человека назвать личные данные задержанного родственника. Практически в 100% случаев такой информацией преступники не владеют, потому что ваш номер набрали путем случайного набора. Также позвоните своему родственнику и узнайте, как у него дела.

«Главное – оставайтесь спокойными и внимательными, не поддавайтесь на провокации аферистов. О любом факте или попытке мошенничества сообщите на линию "102"», – резюмируют полицейские.