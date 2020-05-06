RU
Все новости

Дедлайн – 20 мая: ПРООН предлагает гранты до 162 тыс. грн по усилению безопасности Донбасса

06.05.20 22:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Для общественных организаций ветеранов АТО / ООС или оказывающих им услуги открыт грант по усилению общественной безопасности. Аналогичные гранты открыты и для других организаций. Грант сопровождает «ІСАР Единение» при финансировании Программы ООН по восстановлению и развитию мира (ПРООН).

В частности, к участию в конкурсе допускаются общественные организации:

  • с регистрацией на одной из этих территорий: в Донецкой или Луганской областях (территории, подконтрольные правительству Украины), в Днепропетровской области, в Житомирской области;
  • неприбыльные организации;
  • имеющие соответствующих специалистов и персонал для его реализации проекта (руководитель проекта, финансовый специалист / бухгалтер и другие специалисты).

Общественные организации должны подавать грантовые заявки по реализации проектов в той области, в которой эти общественные организации зарегистрированы и осуществляют уставную деятельность.

Проектные предложения по всем грантам будут профинансированы в размере:

  • максимальная сумма гранта для проектов, не включающие инвестиции в развитие инфраструктуры, – 81 тыс. грн;
  • максимальная сумма гранта для проектов, не включающие инвестиции в развитие инфраструктуры, но охватывающие 3 и более целевых громад – 121,5 грн;
  • максимальная сумма гранта для проектов, содержащих инфраструктурную составляющую, – 162 тыс. грн только для следующих громад: Луганская область – Золотое, Трехизбенка, Попасная, Станица Луганская и район, Счастье, Райгородок, Муратово, Гречишкино Новоайдарского района; Донецкая область – Светлодарск, будущая Сартанская ОТГ, Марьинка, Красногоровка, Новгородское, Авдеевка.

Конечный срок подачи проектных предложений по всем грантам: 20 мая 2020 года 23:59.

Детальнее с условиями грантов и оформлением документов можно ознакомиться:

  • грант «Укрепление общественной безопасности в целевых сообществах» для общественных организаций ветеранов АТО / ООС или оказывающих им услуги – по ссылке;
  • грант «Укрепление общественной безопасности в целевых сообществах» для иных общественных организаций услуги – по ссылке;
  • грант «Взаимодействие полиции и общества на принципах партнерства» – по ссылке.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк