Дедлайн – 20 мая: ПРООН предлагает гранты до 162 тыс. грн по усилению безопасности Донбасса

Для общественных организаций ветеранов АТО / ООС или оказывающих им услуги открыт грант по усилению общественной безопасности. Аналогичные гранты открыты и для других организаций. Грант сопровождает «ІСАР Единение» при финансировании Программы ООН по восстановлению и развитию мира (ПРООН).

В частности, к участию в конкурсе допускаются общественные организации:

с регистрацией на одной из этих территорий: в Донецкой или Луганской областях (территории, подконтрольные правительству Украины), в Днепропетровской области, в Житомирской области;

неприбыльные организации;

имеющие соответствующих специалистов и персонал для его реализации проекта (руководитель проекта, финансовый специалист / бухгалтер и другие специалисты).

Общественные организации должны подавать грантовые заявки по реализации проектов в той области, в которой эти общественные организации зарегистрированы и осуществляют уставную деятельность.

Проектные предложения по всем грантам будут профинансированы в размере:

максимальная сумма гранта для проектов, не включающие инвестиции в развитие инфраструктуры, – 81 тыс. грн ;

максимальная сумма гранта для проектов, не включающие инвестиции в развитие инфраструктуры, но охватывающие 3 и более целевых громад – 121,5 грн ;

максимальная сумма гранта для проектов, содержащих инфраструктурную составляющую, – 162 тыс. грн только для следующих громад: Луганская область – Золотое, Трехизбенка, Попасная, Станица Луганская и район, Счастье, Райгородок, Муратово, Гречишкино Новоайдарского района; Донецкая область – Светлодарск, будущая Сартанская ОТГ, Марьинка, Красногоровка, Новгородское, Авдеевка.

Конечный срок подачи проектных предложений по всем грантам: 20 мая 2020 года 23:59.

Детальнее с условиями грантов и оформлением документов можно ознакомиться: