Ребенок и пенсионерки: В Донецкой области – новые заболевшие коронавирусом

За сегодня, 6 мая, в Донецкой области подтверждены еще 3 случая COVID-19: два – в Мариуполе, один – в Константиновке. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Среди мариупольцев с положительным результатом на COVID-19 – девятилетний ребенок из семьи ранее инфицированного, а также 63-летняя пенсионерка из круга контактных лиц по областной больнице интенсивного лечения», – уточнил губернатор.

В Константиновке коронавирусную болезнь диагностировали у 54-летней женщины, которая в начале мая вернулась из России и кроме того, контактировал с лицом, у которого также подтверждено наличие коронавируса.

Таким облом, по состоянию на конец дня на Донетчине с начала пандемии 89 человек заразились COVID-19, из них: 3 пациента скончались, 17 – выздоровели.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 6 мая в Украине коронавирусом заболели 13 184 человека (2 097 – выздоровели, 327 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 42 случаев (11 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 142 случая COVID-19 (17 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» (на 5 мая) – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе умер врач-отоларинголог).