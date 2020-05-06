С участием полицейского: На пляже Азовья на глазах хозяина застрелили щенка

В курортном поселке под Мариуполем убили щенка. Его хозяин Виктор Давиденко утверждает, что к преступлению причастен сотрудник полиции, передает «Сайт города Мариуполя».

Давиденко рассказывает, что это произошло 19 апреля 2020 года в 15:00 в поселке Юрьевка. Виктор с двумя овчарками (взрослая и щенок 7 месяцев) вышел погулять на пляж Азовского моря, будучи уверенным в том, что из-за карантина там никого не будет.

Внезапно со стороны лагеря отдыха «Чайка» выскочила большая собака. Овчарка побежала за ней. На территории лагеря находилась компания с детьми. Давиденко утверждает, что взрослые, несмотря на карантин, распивали алкоголь, при этом не позаботились о защитных масках.

Убитый Лорд

Виктор хотел забрать свою собаку, но один из мужчин (мариуполец настаивает, что это был сотрудник полиции Федор П.) начал препятствовать этому и бить его в грудь.

Позже к компании присоединился сторож лагеря Игорь М. (по словам Виктора, тоже выпивший), который начал стрелять в щенка из мелкокалиберной винтовки. «Зачем было убивать маленького, 7 месячного пса, который просто был у моих ног? Я его растил с пеленок», – возмущается Виктор.

Хозяин собак вызвал полицию.

«Когда приехала полиция, я написал заявление, криминалисты сфотографировали труп собаки... После чего эта группа "людей", которая находилась в лагере, хотела скрыть свои деяния, они закопали труп под мусором. Полиция нашла собаку и забрала на экспертизу. Как показала экспертиза, пуля прошла на вылет, поэтому трудно что-либо доказать... Маленький Лорд был членом нашей семьи. Виновные должны быть наказаны», – считает Виктор Давиденко.

По его словам, застреливший собаку сторож предлагал «замять дело» за 2 зимних ската и бутылку водки.

Убитый Лорд

В пресс-службе Центрального отдела полиции Мариуполя сообщили, что знают об этом случае и разбираются в нем. По факту инцидента открыто уголовное производство ст. 299 ч.1 УКУ «Жестокое обращение с животными». «В рамках производства ожидаются экспертизы и проводится работа в отношении участников конфликта. Так же проводится служебное расследование в отношении сотрудника полиции», – сообщают правоохранители.