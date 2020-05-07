Минреинтеграции получило полномочия по переселенцам и замминистра-дончанку

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 6 мая получило свое Положение и еще одного заместителя министра – дончанку Инну Голованчук. Об этом в Facebook сообщила Александра Дворецкая, координатор направления гуманитарной и информационной политики в Офисе по разработке гуманитарной политики Украины.

Она отметила, что у правительства было несколько замечаний к Положению, но скоро уже итоговый текст будет доступен всем.

«Министерство под руководством не просто министра, но и вице-премьера Алексея Резникова, получило достаточно широкие полномочия, некоторые из которых будут нуждаться в разъяснениях и уточнениях, а их реализация очень будет зависеть от внимания, которое министерство будет готово уделить этому вопросу. А это и инфраструктура, примирение, международное гуманитарное право, и оккупированные и прилегающие к ним территории, социальная политика, координация гуманитарной помощи, противоминная деятельность, документирование нарушений и восстановление прав пострадавших и тому подобное», – перечислила Дворецкая.

Существенно расширяются полномочия министерства в сфере информационной политики. «А каким образом они будут распределяться между профильным Министерство культуры и информационной политики Украины (тоже в состоянии новой перестройки) и вновь созданным, пока неизвестно», – продолжает она.

Но, как следует из Положения, государственное интернет-агентство «Укринформ» остается при Мнкультуре, а вот новый телеканал по вещанию на неподконтрольные Украине территории «Дом» – при Минреинтеграции.

«К Минреинтеграции перейдут полномочия и предоставлять разрешения иностранным журналистам посещения временно оккупированной территории, а также почему-то представление в миграционную службу для всех иностранных журналистов, которые хотят получить вид на жительство в Украине в связи с работой в сфере медиа», – отмечает Дворецкая.

Однако остается неясным ряд вопросов с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), «возможно, именно эти замечания будут учтены в ближайшие дни при доработке положения Минреинтеграции».

Успех нового ведомства будет зависеть как от подбора команды, так и от коммуникации их идей и решений. «Поскольку вопрос действительно непростые, а мы все вместе довольно нервные и истощены не только войной, но и дополнительными вызовами, связанными с пандемией. Лично я, скрестив пальчики, хочу загадать такое желание: пусть Минреинтеграции не превратится ли на МинВОТ)», – резюмировала координатор.