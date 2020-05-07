Украинцы не могут определиться по поводу Национальной платформы примирения Сергея Сивохо, – опрос

Вопрос запуска «Национальной платформы и единения» Сергей Сивохо вызвало горячую дискуссию в обществе. При этом большинство украинцев не могут оценить свое отношение к данной инициативе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса «Донбасс и Крым: людские и геополитические измерения»* Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА).

«В результате опроса примерно одинаковый процент тех, кто полностью поддерживает данную и инициативу и тех, кто против. Но все-таки преобладает неопределенность – 52,1% респондентов, которые не смогли определить свое отношение. Возможно, это связано с не четкими, неоднозначными месседжами, которые транслируют инициаторы инициативы. Поэтому людям не понятно – что это за Национальная платформа, есть ли в ней тезис о гражданском конфликте. Здесь есть широкое поле борьбы за общественное мнение», – прокомментировал Антон Суслов, аналитик Школы политической аналитики НаУКМА.

Напомним, что 12 марта в Киеве прошла презентация «Национальной Платформы примирения и единства». Ее участники заявили, что НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. Планируется взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

В ходе презентации ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку. Часть участников инцидента были задержаны полицией, им избрана мера пресечения. Национальный корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обвинив его в госизмене.

* Опрос проведен Info Sapiens на заказ Школы политической аналитики. Полевой этап длился с 5 по 24 марта 2020 года. Опрос 1000 человек в возрасте от 16 лет проводился методом личного интервью во всех регионах Украины без учета неподконтрольных территорий. Максимальна теоретическая погрешность не превышает 3,4%