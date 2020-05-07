Когда у людей забирают перспективы: Жители Донецка обсуждают новый арт-объект в центре города (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке появился новый арт-объект. Об этом сообщают местные жители.

Как рассказывают дончане, арт-объект в виде слова «Победа» появился в центре города. Буквы подсвечиваются. Как рассказал дончанин Максим, занимавшийся электрической частью, он установил таймер на время работы с 8:00 до 23:00.

Мнения дончан по поводу необходимости установки объекта разделились. Одни – одобряют. «Очень красиво! Красота! Почему это в наших городах не должна устанавливаться символика победы?», – пишут люди.

Другие жители Донецка отреагировали негативно. «Что вы тут увидели хорошего? Лучше бы на эти деньги ветеранам чем-нибудь помогли. Этих героев войны так мало осталось. Деньги потрачены на воздух… Лучше бы ветеранам оставшимся помогли… Потратили: 5 млн + работа 1 млн. Было выделено: 10 млн… Хорошо, когда у людей забирают аэропорт, ж/д вокзал, банки и свободу по ночам, стройки, почту, перспективы, хорошую работу – и дарят вместо этого светящиеся буковки», – пишут дончане.