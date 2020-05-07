Риск возврата жесткого карантина остается вполне реальным, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске возвращения жестких ограничений в случае неосторожного ослабления правительствами карантина. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Reuters».

«Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно», – сказал он.

По его словам, такой переход должен быть «крайне осторожным и поэтапным».

Также Гебреисус отметил, что лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

Кроме того, по его словам, бизнес не сможет вернуться к обычному режиму работы, даже когда «пандемия в конце концов ослабнет», и призвал инвестировать средства в медицинскую сферу.