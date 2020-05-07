Работала в больнице, имела семью: Исповедь бездомной Анны из Мариуполя (Фото)

В Мариуполе возле ОШ№26 живут бездомные люди. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя».

Школу закрыли на ремонт в прошлом году. И на пустыре через дорогу поселились бездомные. Они живут несколькими компаниями, обустроили свои «лежанки» и места приема и готовки пищи.

Местные жители отмечают, что на этот пустырь организованы «целые паломничества бездомных, и неудивительно, если здесь появится целый городок».

Одна из проживающих тут женщин – Анна – пришла с огромными сумками и завалилась спать под забор на облезлый матрас. Остальные бездомные в это время были «в полях», в поисках вторсырья для сдачи.

Анна рассказала, что ранее жила на Восточном с семьей, и ее дом попал под обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. После этого муж ушел в АТО, а она осталась одна с ребенком.

«Этот человек просто взял и бросил меня. Поэтому я решила снять другую квартиру в Приморском районе, а ребенка отдать бабушке. Я его устроила в новый садик, а потом он пошел в школу. У него все хорошо. Он и сейчас живет с бабушкой», – поделилась Анна.

По ее словам, раньше у женщины была работа – она работала в хирургии горбольницы №1. Но потом «жизнь пошла под откос», и женщина просто «расклеилась». На улице она живет уже 3 года.

«Я нашла нового мужчину, но он умер. Остались только подружки, которые предложили работать "на бутылках". Так теперь и выживаю. Нахожу картон, ПЭТ, еду даже. В лекарствах я разбираюсь, поэтому найденными лекарствам лечу себя и товарищей по несчастью», – рассказала она.

Анна уверяет, что ее документы в целостности, она пьет умеренно и никогда не употребляла наркотики. «Моя мечта – чтобы снова была крыша над головой. Хоть какой-нибудь гараж. На остальное заработаю своими руками», – уверяет бездомная.

По ее словам, заработок зависит больше от удачи. В день она может насобирать вторсырья на сумму от 20 до 150 грн. В этом ей помогает напарник.

«Особенно тяжело зимой. Но если есть голова на печах – выжить можно. Мы вот договариваемся и живем у друзей», – говорит Анна.

Бездомная объясняет, что на пустыре около школы она поселилась потому, что это место скрыто от людских глаз. Однако соглашается, что, когда ремонт будет закончен и около школы будет масса детей, придется искать другое пристанище. «К нам уже подходили полицейские, пытались выгнать. Но из-за коронавируса они разговаривают, стоя в 5 метрах. А по сути в чем мы виноваты? Ничего не нарушаем, запрещенных вещей у нас нет», – рассказывает Анна.

Женщина говорит, что ее ситуация – это пример того, как можно потерять практически все, что имеешь.