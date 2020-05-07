Из-за одного из отправлений: В Рубежном сгорел грузовик с посылками «Новой почты» (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) горел грузовой автомобиль, перевозивший посылки «Новой почты». Фото с места происшествия на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Владимир Дубров.

Инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщает «Сайт города Северодонецка», около железнодорожного вокзала сгорел грузовик с посылками «Новой почты». Водитель не пострадал.

На месте работали спасатели ГСЧС.

Как сообщают в пресс-службе «Новой почты», возгорание произошло из-за одной из посылок, которую перевозил автомобиль. Компания выплатит компенсации клиентам согласно стоимости отправления.